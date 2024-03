Squirrel with a Gun z terminem premiery. Absurdalna gra ma też nowy zwiastun

O Squirrel with a Gun informowaliśmy Was już w 2022 roku. Tymczasem wygląda na to, że prace nad szaloną produkcją, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w wyposażoną w broń wiewiórkę, zmierzają ku końcowi. Wspomniany tytuł otrzymał bowiem nowy zwiastun, a także przybliżony termin premiery.

Premiera Squirrel with a Gun jesienią. Szalona gra trafi nie tylko na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami Squirrel with a Gun ma zadebiutować na rynku jesienią 2024 roku. Na dokładną datę premiery produkcji studia Dee Dee Creations trzeba jednak jeszcze nieco poczekać. Zainteresowani – jak wspomnieliśmy wyżej – mogą jednak rzucić okiem na nowy zwiastun, który zapowiada szaloną przygodę.