Squid Game 2 na pierwszej zapowiedzi. Netflix prezentuje swoje premiery na 2024 rok

Netflix zaprezentował listę filmów i seriali, które pojawią się na przestrzeni całego 2024 roku. Subskrybenci otrzymają zestaw mocnych pozycji z gwiazdorską obsadą. W najbliższych miesiącach obejrzymy takie produkcje, jak Astronauta, Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany, Gliniarz z Beverly Hills: Axel F, czy Mother of the Bride. Na tym jednak nie koniec, gdyż jeszcze na ten rok zaplanowano premiery filmów Atlas, Back in Action, The Deliverance, The Piano Lesson oraz Ultraman.