Spór o Bór 2. Na tamę marsz – kolejna świetna zapowiedź od wydawnictwa Muduko

Jeśli kiedykolwiek graliście w Spór o Bór, to z pewnością ucieszy Was informacja o pracach nad kontynuacją. Wydawnictwo Muduko poinformowało, że pracują nad polską edycją gry, która została zatytułowana Spór o Bór 2. Na tamę marsz. Nie wiemy, kiedy dokładnie produkcja ukaże się na rynku, ale jej premiery powinniśmy spodziewać się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Pierwszy część gry Spór o Bór spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem

Spór o Bór 2. Na tamę marsz to tytuł przeznaczony do zabawy dla dwóch graczy, którzy wcielą się w role atakującego i obrońcy. Głównym celem atakującego jest uszkodzenie czterech tam lub przebicie się na drugą stronę rzeki. Obrońca musi zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. W naszych staraniach wspomogą nas wierni poddani, czyli formacje zwierząt zamieszkujące polskie rzeki i tereny podmokłe m.in. czaple, sumy, bobry, ważki czy salamandry.



„W pierwszej połowie 2023 roku ponownie wrócicie do świata "Sporu o Bór" w bezpośredniej kontynuacji tego hitu. "Spór o Bór 2. Na tamę marsz" to asymetryczna karcianka taktyczna dla dwojga, w której gracze wcielają się w dwóch dowódców prowadzących swoich poddanych w Bitwie o Rzekę” – czytamy w opisie.



Specyfikacja gry: