SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – kogo spotkamy w trakcie rozgrywki?

Premiera SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake zbliża się wielkimi krokami. Twórcy z Purple Lamp oraz ekipa wydawnicza THQ Nordic podzielili się kolejnym trailerem, na którym zaprezentowano najważniejszych bohaterów tej szalonej przygody. Jeśli lubicie i znacie tę kreskówkę, to na wideo zobaczycie sporo znajomych twarzy.

Najważniejsi bohaterowie SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Premiera SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake została zaplanowana na 31 stycznia. Gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Oczekiwania względem tytułu są na pewno spore. Przypomnijmy, że Purple Lamp pracowało również nad SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 10 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 95%, to pozytywne opinie. Jak widać fanów SpongeBoba Kanciastoportego nie brakuje.



„Spełniające życzenia Syrenie Łzy w rękach SpongeBoba i Patryka… Co mogłoby pójść nie tak? Jasne, sama struktura wszechświata może się rozlecieć, otwierając portale do Światów Życzeń pełnych rycerzy, kowbojów, piratów i prehistorycznych ślimaków. To jednak nic, z czym nasza ulubiona gąbka by sobie nie poradziła, dysponując odpowiednim kosmicznym kostiumem! Każdy tańczy w rytm Cosmic Shake!” – czytamy w opisie gry.



SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake zapowiada się jako szalona przygodowa gra akcji, która nie raz zaskoczy nas swoją nieprzewidywalnością. Szykujcie się na masę zwariowanej zabawy w platformowym wydaniu.