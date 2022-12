Spider-Man: Poprzez Multiwersum na nowym zwiastunie. Sony znowu zaskoczy widzów?

Po ponownym spotkaniu z Gwen Stacy, Miles Morales zostaje wysłany do Multiwersum, gdzie spotyka zespół Spider-Manów, których zadaniem jest ochrona istnień we wszystkich równoległych światach. Kiedy jednak bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowym zagrożeniem, Miles musi zmierzyć się z innymi Pająkami i na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem, aby ocalić ludzi, których najbardziej kocha.

Reżyserami filmu są Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson. W oryginalnej obsadzie swoich głosów użyczyli: Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Jake Johnson (Peter B. Parker), Oscar Isaac (Spider-Man 2099), Brian Tyree Henry (Jefferson Davis), Luna Lauren Vélez (Rio Morales), Issa Rae (Spider-Woman), Jason Schwartzman (The Spot), Daniel Kaluuya (Spider-Punk).