Spider-Man: Across the Spider-Verse może być ogromnym hitem. Pierwsze opinie zapowiadają "dzieło sztuki”

W sieci pojawiły się pierwsze opinie filmu animowanego Spider-Man: Poprzez Multiwersum – wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z hitem.

Jeszcze pod koniec 2018 roku w kinach zadebiutowała pierwsza animacja z uniwersum Spider-Mana. Kontynuacja niezwykle popularnego Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man Uniwersum) była więc jedynie kwestią czasu. Już za nieco ponad tydzień na wielkich ekranach ujrzymy więc Spider-Man: Across the Spider-Verse (Poprzez Multiwersum). Z tej okazji w sieci pojawiły się pierwsze opinie na temat filmu, które zwiastują wręcz dzieło sztuki.

Spider-Man: Across the Spider-Verse będzie dziełem sztuki?

Okej. Spider-Man: Across the Spider-Verse to istne arcydzieło. To prawdziwe dzieło sztuki. Każda klatka zasługuje na powieszenie w muzeum. Żarty i nawiązania do uniwersum Spider-Mana są perfekcyjne. To niesamowite. Najlepszy film o Spider-Manie. Być może mój ulubiony film w życiu. (Sean O’Connel; serwis Cinema Blend)

Absolutnie pokochałem Spider-Man: Across the Spider-Verse. Podczas seansu chciałem setki razy nacisnąć pauzę, żeby podziwiać niesamowitą sztukę pokazaną na ekranie. Nie mogę wystarczająco polecić tego filmu i nie mogę się doczekać, by zobaczyć go ponownie. Następnym razem w IMAX! (Steven Weintraub; serwis Collider)

Spider-Man: Into the Spider-Verse wysoko zawiesił poprzeczkę swoim unikatowym stylem animacji oraz sposobem narracji. Ludzie oszaleli w momencie premiery i myśleli, że nie da się temu dorównać. Pomyślcie jeszcze raz. Spider-Man: Across the Spider-Verse właśnie dokonał niemożliwego. Są tu szokujące zwroty akcji, zaskakujące niespodzianki i historia, która jest logiczna w zwariowanym multiwersum, do którego zostajemy wrzuceni. Nowi Ludzie-pająki są niesamowici! Kompletnie nie czuć, że Across the Spider-Verse jest długim filmem. (Tessa Smith; serwis Screen Rant)