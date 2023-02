Spider-Man 4 już powstaje. Tom Holland wróci do roli Pająka

Od momentu premiery Spider-Man: Bez drogi do domu minął już ponad rok, a Marvel i Sony nadal nie ogłosiły kolejnej odsłony serii. Nikt jednak nie wątpi, że po ogromnym sukcesie trzecich przygód Pajączka z Tomem Hollandem, nikt nie zrezygnuje z produkcji czwartej części. Po wielu miesiącach oczekiwań Kevin Feige w końcu potwierdził, że kolejne przygody Człowiek-Pająka już są w produkcji.

Powiem tylko, że mamy już historię. Mamy na to świetne pomysły, a nasi scenarzyści dopiero teraz przenoszą to na papier.

Prezes Marvel Studios udzielił wywiadów z okazji startu piątej fazy MCU. Ujawnił także nowe szczegóły o Spider-Manie 4, potwierdzając, że prace nad filmem już ruszyły. Feige przyznał, że historia jest już gotowa i teraz scenarzyści napiszą właściwy skrypt do filmu.

Wygląda więc na to, że fani Spider-Mana mogą być spokojni i czwarty film ujrzy światło dzienne. Jednak nie wydarzy się to w najbliższym czasie i na powrót Toma Hollanda do roli Spider-Mana będziemy musieli trochę poczekać. Prawdopodobnie film zadebiutuje w kinach dopiero w 2025 roku, między piątą a szóstą odsłoną Avengersów.