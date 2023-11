Nadchodzi strzelanka od weteranów Riot Games, Naughty Dog i Blizzarda

Poznaliśmy nowe szczegóły na temat wieloosobowej strzelanki taktycznej o roboczym tytule Spectre, nad którą pracuje studio Mountaintop złożone m.in. z weteranów z Riot Games, Naughty Dog czy Blizzard Entertainment. Jak podaje serwis Aroged (powołując się na znanego Toma Hendersona z Insider Gaming), produkcja ma zaoferować ”intrygującą” mechanikę.

Spectre – nowe informacje o oryginalnej strzelance

Każdy mecz w Spectre rozegramy w trzyosobowych zesopłach, które będą ze sobą rywalizować. Jednak to, co jest w strzelance najciekawsze, to mechanika Duality, któa sprawi, że postać gracza będzie występować w dwóch różnych formach: fizycznej oraz widmo. Pierwsza forma pozwoli na pozostawienie na wybranym miejscu na mapie znacznika, aby w razie śmierci odrodzić się tam dzięki postaci widmo. Oprócz tego produkcja ma oferować osiem postaci, z czego każda otrzyma unikalne dla siebie umiejętności.