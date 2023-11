Spartacus wraca po ponad 10 latach. Hitowy serial otrzyma nową serię

Twórcą nowego serialu jest Steven S. DeKnight, autor oryginalnego Spartacusa. W głównej roli zobaczymy Nicka Tarabaya, który wróci do roli Ashura. Nowy sezon będzie liczył dziesięć odcinków.

Seria stawia pytanie: co by było, gdyby Ashur nie zginął na Wezuwiuszu pod koniec serialu Spartakus: Zemsta? I co by było, gdyby w zamian za pomoc otrzymał w prezencie szkołę gladiatorów, niegdyś należącej do Batiatusa w zamian za pomoc w zabiciu Spartakusa i położeniu kresu buntowi niewolników? – brzmi oficjalny opis.