Prezentów nigdy za wiele! Kolejna darmowa gra w sklepie GOG

W internetowym sklepie GOG trwa aktualnie zimowa wyprzedaż. Z tej okazji przedstawiciele platformy postanowili udostępnić kolejną grę całkowicie za darmo. Jest to już kolejny tytuł, który został udostępniony wszystkim zainteresowanym bez żadnych opłat.

South of the Circle to emocjonalne, narracyjne doświadczenie z wielowarstwową, filmową historią. Manewrująca między teraźniejszością i przeszłością fabuła traktuje o pogoni za karierą i prawdziwą miłością oraz stawia pytania o konsekwencje życiowych wyborów. Gracz wciela się w Petera, wykładowcę akademickiego, który rozbija się samolotem na Antarktyce w okresie zimnej wojny. Poszukując ratunku, bohater rozpamiętuje swoją przeszłość, gdy presja władzy i własne aspiracje doprowadziły go do kryzysu, z którego stara się teraz wydostać. Romans między Peterem i poznaną na uniwersytecie Clarą pozwala mu zrozumieć wagę złożonych po drodze obietnic. A niektóre z nich, tak jak wspomnienie dzieciństwa, zostają z nami na zawsze.