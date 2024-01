Sony przypomina o promocji na serię Yakuza. Xbox reaguje na wpis konkurencji

£3,99 – Yakuza 6: The Song of Life*

Sony poinformowało niedawno na brytyjskim koncie PlayStation na Twitterze/X o całkiem atrakcyjnej promocji na gry z serii Yakuza. W jej ramach zainteresowani mogą zakupić tytuły od Yakuza 0 do Yakuza 6 jeszcze do 17 stycznia za łącznie mniej niż 25 funtów. Nie trzeba było jednak długo czekać na odpowiedź Microsoftu.

Zaledwie kilka godzin później na koncie Xboksa na Twitterze/X (również brytyjskim) pojawił się wpis, w którym Microsoft przypomniał z kolei, że wszystkie te gry – wraz z dodatkowymi dwoma tytułami (Yakuza: Like A Dragon oraz Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name) są dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass:

PSA: Można grać w Yakuza 0 Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2 The Yakuza Remastered Collection Yakuza 6: The Song of Life Yakuza: Like A Dragon Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name w ramach Xbox Game Pass https://xbox.com/en-GB/xbox-game-pass/games

