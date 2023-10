PlayStation potwierdza włamanie na serwery. Ujawniono dane prawie 7000 osób

Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, Sony Interactive Entertainment potwierdziło włamanie hakerskie na serwery korporacji, w wyniku którego doszło do ujawnienia danych osobowych około 6800 obecnych i byłych pracowników firmy. Producent miał skontaktować się z poszkodowanymi i poinformować ich bezpośrednio o tym problemie (via BleepingComputer).

Sony potwierdza włamanie hakerskie na serwery firmy

Włamanie dotyczyło platformy transferu plików MOVEit używanej przez pracowników SIE i opracowanej przez zewnętrznego dostawcę IT Progress Software. Luka została odkryta 31 maja, aczkolwiek trzy dni wcześniej nieautoryzowany podmiot miał wykorzystać ją do pobrania plików SIE, tym samym uzyskując dostęp do danych osobowych 6791 obecnych i byłych pracowników SIE z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.