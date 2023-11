Sony chwali się sprzedażą PlayStation 5 i gier. Są powody do radości

Jak wynika z najnowszego raportu finansowego firmy Sony, ich najnowsza konsola sprzedała się w liczbie 46,5 miliona egzemplarzy. Jest to bardzo znaczny przyrost w stosunku do ilości sprzedawanych PlayStation 5 w poprzednich kwartałach. Najwyraźniej procentuje zwiększenie zapasów, a tym samym łatwiejsza dostępność.

Jak to się przekłada na pieniądze? Tylko w zeszłym kwartale sprzedaż sprzętu dała około 1,7 mld dolarów, natomiast gier ok, 2,7 mld dolarów. Z kolei PS Plus (jako usługa) zarobiło w tym samym czasie niecałe 724 mln dolarów. Przy okazji warto dodać, że liczba aktywnych użytkowników PSN w miesiącu wynosi obecnie 107 mln, co oznacza wzrost o 5 mln rok do roku, ale mniej niż w poprzednich trzech kwartałach. Sony nie zaktualizowało liczby abonentów PlayStation Plus, która na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła 47,4 mln.