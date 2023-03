Pierwsza duża aktualizacja do gry Sons of the Forest. Nowe przedmioty

Wczesny dostęp gry Sons of the Forest , czyli kontynuacji niezwykle popularnego The Forest , okazał się sporym sukcesem. Mimo wszystko nie oznacza to, że produkcja jest pozbawiona wad – wręcz przeciwnie, od samego początku w grze znajdywano różnego rodzaju błędy i problemy.

Pewnie właśnie dlatego przedstawiciele studia Endnight Games poinformowali o udostępnieniu pierwszej pełnoprawnej (i w dodatku całkiem sporej) aktualizacji.

Sons of the Forest – pierwsza aktualizacja