Sonic X Shadow Generations wkrótce z datą premiery? Prace zmierzają ku końcowi

Na styczniowym State of Play zapowiedziano Sonic X Shadow Generations, czyli odświeżoną i rozbudowaną o nową zawartość wersję platformówki z 2011 roku o tytule Sonic Generations. SEGA poinformowała wówczas, że wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku w 2024 roku. Niestety wydawca do tej pory nie ujawnił dokładnej daty premiery gry, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.

Sonic X Shadow Generations z klasyfikacją wiekową. SEGA może wkrótce ujawnić datę premiery gry

Sonic X Shadow Generations doczekało się bowiem klasyfikacji wiekowej ze strony koreańskiej agencji ratingowej. Pojawienie się wspomnianej produkcji w bazie danych Game Rating and Administration Committee (GRAC) sugeruje, że prace nad grą zmierzają ku końcowi. Zainteresowani powinni więc w najbliższych tygodniach uważnie śledzić informacje publikowane przez firmę SEGA.