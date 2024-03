Do sieci wyciekł gameplay z nowej gry Sonic. SEGA chce stworzyć mobilny hit

Jak podaje dziennikarz Tom Henderson na łamach serwisu Insider Gaming, do sieci wyciekł gameplay z gry mobilnej Sonic Toys Party od firmy SEGA. Wszystko wskazuje na to, że korporacja może mieć w planach stworzenie produkcji podobnej do Fall Guys: Ultimate Knockout. O pracach nad tytułem dowiedzieliśmy się w lutym; wówczas funkcjonował on pod kodową nazwą Project Toys.

Sonic Toys Party – wyciek gameplayu. Coś na wzór Fall Guys

kultowe postacie ze znanego uniwersum, które wspólnie przemierzają serię trudnych torów, przypominających dość mocno plansze ze wspomnianego Fall Guys. Najprawdopodobniej więc tutaj też ostatecznym celem będzie zostanie ostatnim graczem pozostałym przy życiu. Na materiale (który w chwili przygotowywania tej wiadomości możecie jeszcze znaleźć pod tym adresem ) widzimy. Najprawdopodobniej więc tutaj też ostatecznym celem będzie zostanie ostatnim graczem pozostałym przy życiu.

Według doniesień gra Sonic Toys Party ma zadebiutować latem bieżącego roku na urządzeniach mobilnych (informacja ta miała zostać potwierdzona przez inne źródła Insider Gaming). Oprócz tego Henderson ujawnił, iż gracze będą mogli rozgrywać mecze w trybie do 32 uczestników, a każda runda zaoferuje inne wyzwania.