Sonic Frontiers na nowym, całkiem efektowym trailerze

Sonic Frontiers zadebiutuje na rynku już 8 listopada. Twórcy przypominają więc o premierze swojej gry, licząc na to, że uda im się pozyskać kolejnych nabywców. Zachęcić do zakupu najnowszej gry ze słynnym jeżem w roli głównej ma Was poniższy trailer. Wideo prezentuje Sonica w akcji, a materiał jest mieszanką animowanych ujęć z fragmentami gameplayu.

Czy Sonic Frontiers spełni oczekiwania fanów kultowego bohatera?

Sonic Frontiers to kolejna odsłona przygód charyzmatycznego jeża. Po rozgrywce powinniśmy spodziewać się dynamicznej akcji i zręcznościowych wyzwań. Tym razem opowieść przygotowana przez twórców zabierze nas do otwartego świata, skrywającego w sobie wiele tajemnic. Oczywiście, ich odkrycie będzie jednym z głównych celów gracza. Sami autorzy określają swoją grę mianem innowacyjnej, dzięki czemu mamy poznać zupełnie nowe oblicze kultowego bohatera.



„W najnowszej obłędnie szybkiej przygodzie Sonica spotkają się… różne światy. Walcz z hordami potężnych wrogów, poznając zadziwiający świat pełen akcji, przygód i tajemnic. Wbiegnij na nowe wyżyny i poczuj dreszcz szybkiej gry platformowej z otwartymi poziomami, pędząc przez pięć wielkich wysp Starfall Islands. Skocz w wir przygody, opanuj moc Starożytnych i spróbuj powstrzymać nowych, tajemniczych wrogów. Odkryj nowy etap ewolucji gier z serii Sonic!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Sonic Frontiers zadebiutuje na rynku już 8 listopada. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami na temat gry. Ważne linki znajdziecie poniżej: