Somerville z datą premiery. Oj, wiele lat minęło od pierwszej zapowiedzi

O Somerville po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2017 roku. Deweloperzy z Jumpship podzielili się wtedy krótkim trailerem, który wzbudził zainteresowanie graczy. W skład studia odpowiedzialnego za produkcję wchodzi dwóch utalentowanych i uznanych twórców: Dino Patti – współzałożyciel studia Playdead, mający w swoim portfolio niezwykle dobrze oceniane Inside i Limbo oraz Chris Olsen - animator filmów, który współtworzył produkcje takie jak Thor i The Avengers 2: Czas Ultrona. Po pięciu latach od pierwszej zapowiedzi w końcu doczekaliśmy się zapowiedzi premiery.

Somerville z datą premiery

Somerville pojawi się na rynku już 15 listopada i będzie dostępne dla posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol Xbox One i Xbox Series S/X. Ponadto gra już w dniu premiery będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Poniżej znajdziecie najnowszy, lecz dość ubogi pod względem zawartości, trailer.



„W obliczu katastrofy musisz wymyślić jakiś sposób, by ponownie scalić rodzinę. Somerville to przygoda Sci-Fi, bazująca na konflikcie na szeroką skalę, którego następstwa dotykają cię osobiście” – czytamy w opisie gry na Steam.



Po Somerville powinniśmy spodziewać się mrocznej i bogatej opowieści o niemalże filmowym charakterze. Odwiedzając kolejne klimatyczne lokacje, zrobimy wszystko, by przetrwać i poznać tajemnice związane z przybyciem pozaziemskich przybyszy.