Solium Infernum już dostępne! Twórcy zapraszają do walki o tron piekieł

Polityka, intrygi i zdrady, a wszystko to osadzone w piekielnym świecie.

Solium Infernum to najnowsza propozycja od niezależnych deweloperów ze studia League of Geeks, które możecie kojarzyć głównie za sprawą hitowego Armello. Gra jest już dostępna i zbiera rewelacyjne oceny. Miłośnicy rozgrywek politycznych podszytych intrygami i zdradami powinni czym prędzej ruszyć do walki o tron piekieł.

Solium Infernum – twórcy Armello znów udowodnili, że potrafią robić świetne gry

W Solium Infernum gracz wciela się arcydiabła będącego jednym z lordów Królestwa Piekieł. Wysoki status społeczny daje mu prawo do ubiegania się o tron, który stoi pusty po śmierci dotychczasowego władcy. Droga na szczyt nie będzie jednak łatwa, a inni pretendenci nie zamierzają odpuszczać. Gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę, dlatego żaden z nich nie zamierza odpuścić.