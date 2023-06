Solidna porcja rozgrywki z 33 Immortals. Kupujecie ten pomysł?

33 Immortals to propozycja od deweloperów z niezależnego studia Thunder Lotus. Gra po raz pierwszy zaprezentowana została publiczności podczas minionego Xbox Showcase 2023. Jeśli ta niecodzienna, nastawiona na kooperację produkcja Was zaintrygowała, to za sprawą poniższego wideo możecie przyjrzeć się jej nieco bliżej.

W 33 Immortals z pewnością nie zabraknie akcji

Podczas Xbox Games Showcase Extended zaprezentowano fragmenty rozgrywki, które wzbogacone zostały o komentarze przybliżające jej najważniejsze aspekty. Najbardziej charakterystycznym elementem zabawy w 33 Immortals wydaje się być to, że gra tworzona jest z myślą o trybie kooperacji dla 33 graczy. Wcielą się oni w buntowników, którzy rzucą wyzwanie potężnym bogom i poddanym im kreaturom, by tym samym uniknąć sądu ostatecznego i zawalczyć o życie wieczne.



Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery 33 Immortals, ale wiemy, że gra pojawi się na rynku dopiero w przyszłym roku. Twórcy zapowiedzieli również, że w pierwszej kolejności produkcja dostępna będzie w usłudze Early Access dla PC oraz konsol Xbox Series S/X. Warto wspomnieć, że tytuł zasili bibliotekę usługi Game Pass.