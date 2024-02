Snufkin: Melody of Moominvalley – gra o Muminkach z datą premiery!

Snufkin: Melody of Moominvalley zadebiutuje na rynku już 7 marca. W pierwszej kolejności gra będzie dostępna na PC oraz Nintendo Switch. Twórcy potwierdzają jednak, że nieco później produkcja doczeka się również wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne działające w oparciu o systemy iOS and Android.

Snufkin: Melody of Moominvalley (red. polski tytuł brzmi Włóczykij: Melodia Doliny Muminków) to produkcja, na którą czeka wielu graczy. Powrót do świata Muminków za pośrednictwem gry wideo stanowi doskonałą okazję, by przypomnieć sobie bajkę, na której wychowały się pokolenia. Twórcy z Hyper Games oraz ekipa wydawnicza Raw Fury w końcu zdradzili dokładną datę premiery tytułu, dzieląc się również zupełnie nowym trailerem .

Włóczykij: Melodia Doliny Muminków to bogata fabularnie przygoda muzyczna, której tytułowy bohater stara się przywrócić baśniowy charakter doliny oraz pomaga zamieszkującym ją słynnym postaciom i zwierzątkom. W Dolinie Muminków pojawiło się kilka paskudnych parków, które szpecą jej krajobraz i zaburzają naturalną harmonię. Gracz wciela się we Włóczykija, aby wodzić za nos policjantów, wyrywać znaki i przewracać pomniki. Włóczykij zrobi wszystko, by przywrócić naturalne piękno Doliny Muminków i pokrzyżować niecne plany zarządcy parków – czytamy w opisie gry na Steam .

Jeśli podobnie jak my nie możecie doczekać się możliwości wcielenia we Włoczykija, już teraz możecie dodać grę do swojej listy życzeń. Ponadto wszyscy zaintrygowani na Steam znajdą demo produkcji. Na koniec warto dodać, że muzykę do Snufkin: Melody of Moominvalley tworzyła islandzka post-rockowa grupa Sigur Rós.