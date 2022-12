Słuchawki za ponad 4 tys. złotych. Sprzęt posiada niezwykle intersującą funkcję

Firma Dyson – znany brytyjski producent odkurzaczy i suszarek – pracuje nad słuchawkami z niecodzienną funkcją. Przeciętny użytkownik podczas wyboru takiego sprzętu kieruje się parametrami odpowiadającymi za jakość dźwięku, poziom wyciszenia czy żywotność baterii. Niezmiernie ważny jest też wygląd i komfort użytkowania. Inżynierzy z Dyson postawili jednak na innowację, która daje do myślenia.

Słuchawki, które oczyszczają powietrze

Dyson Zone to słuchawki z funkcją oczyszczania powietrza. Filtry elektrostatyczne, w które wyposażony jest sprzęt, są w stanie wychwycić 99% cząstek o średnicy nawet do 0,1 mikrometra kwadratowego. Filtry z węglem wzbogaconym potasem neutralizują gazy kwaśne, które często zanieczyszczają miejskie powietrze. Słuchawki skierowane są do mieszkańców dużych miast, w których jakość powietrza i hałas są ogromnymi problemami.



Takie słuchawki nie będą jednak skromnym wydatkiem. Obecnie w Stanach wycenione zostały na 949 dolarów. Potencjalni nabywcy będą zmuszeni również zmierzyć się z ich futurystycznym wyglądem, który zupełnie do mnie nie przemawia. Jak informuje producent, sprzęt w pierwszej kolejności zadebiutuje w Chinach, a następnie w Stanach, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Singapurze. Słuchawki Dyson Zone będą dostępne w reszcie europejskich krajów w dalszej części 2023 roku.



Po więcej informacji oraz specyfikacje techniczne odsyłam Was na stronę producenta. Dajcie znać, czy zalety słuchawek Dyson Zone do Was przemawiają i czy bylibyście w stanie zainwestować w taki sprzęt, mając na uwadze troskę o swoje zdrowie.