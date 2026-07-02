Słoneczny patrol wraca na plażę. Nowy Baywatch na zwiastunie i z terminem premiery

Zrobiło się gorąco.

Słoneczny patrol szykuje wielki powrót na mały ekran. Fox pokazał pierwszy teaser nowej wersji kultowego serialu o ratownikach z południowej Kalifornii, a premiera rebootu została zaplanowana na styczeń 2027 roku. Słoneczny patrol – nowy zwiastun rebootu kultowego serialu Głównym bohaterem jest Hobie Buchannon, którego zagra Stephen Amell. Hobie jest synem legendarnego Mitcha Buchannona i w nowej odsłonie sam pełni funkcję kapitana Baywatch. W zapowiedzi Hobie mówi, że ma „najlepszą pracę na świecie”, co jasno pokazuje, że twórcy chcą odwołać się do ducha oryginału, ale jednocześnie opowiedzieć historię z perspektywy nowego pokolenia.

Spokój Hobiego zostaje zaburzony, gdy na jego progu pojawia się córka, Charlie Vale. Dziewczyna, grana przez Jessicę Belkin, chce kontynuować rodzinne dziedzictwo Buchannonów i wejść do świata, który przez lata kojarzył się z brawurowymi akcjami ratunkowymi, skomplikowanymi relacjami oraz dramatami rozgrywającymi się tuż przy brzegu oceanu. Fox zapowiada, że nowy Baywatch ma zachować elementy, które przed laty zbudowały globalny fenomen marki. Widzowie mogą więc spodziewać się efektownych akcji ratunkowych, napięć między bohaterami, plażowej chemii, osobistych konfliktów i poczucia misji związanej z ochroną wybrzeża południowej Kalifornii. Jednocześnie reboot ma zostać dostosowany do współczesnych realiów, nowych wyzwań i innej wrażliwości publiczności.

GramTV przedstawia:

W obsadzie, obok Stephena Amella i Jessiki Belkin, znaleźli się Hassie Harrison jako Nat, Shay Mitchell jako Trna, Thaddeus LaGrone jako Brad, Noah Beck jako Luke oraz Brooks Nader jako Selene. W rolach powracających zobaczymy również Livvy Dunne, która zadebiutuje aktorsko jako Grace, a także Davida Chokachiego. Aktor ponownie wcieli się w Cody’ego Madisona, postać znaną fanom oryginalnego serialu. Słoneczny patrol po raz pierwszy trafił na ekrany w 1989 roku i z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali telewizyjnych na świecie. Emitowano go w ponad 200 krajach, a w szczytowym momencie miał przyciągać przed ekrany ponad miliard widzów tygodniowo. Serial nie tylko ukształtował popkulturowy obraz kalifornijskiej plaży, ale też przełożył się na wzrost zainteresowania turystyką w południowej Kalifornii. Za nową wersję odpowiadają Fox Entertainment i Fremantle. Showrunnerem oraz producentem wykonawczym jest Matt Nix, znany między innymi z seriali Tożsamość szpiega i The Gifted. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto i Mike Horowitz. McG wyreżyserował premierowy odcinek rebootu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.