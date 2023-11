SkyShowtime z wielkimi hitami w grudniu. Szybcy i wściekli 10 oraz nowe Transformers z datami premier

Legendarne aktorki – Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen – powracają w filmie Book Club: Następny rozdział. W wyczekiwanym sequelu znów spotykamy najlepsze przyjaciółki z klubu książki: Diane (Keaton), Vivian (Fonda), Sharon (Bergen) i Carol (Steenburgen), które tym razem wspólnie wybierają się do Włoch na wycieczkę życia. W filmie występują również Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini, Andy Garcia i Don Johnson. Za kamerą ponownie stanął Bill Holderman.

Transformers: Przebudzenie bestii – 15 grudnia

Transformers: Przebudzenie bestii przenosi widzów w lata 90. XX w. i zabiera w wielką podróż w towarzystwie Autobotów. Prezentuje też nową frakcję – Maximali – która wspomaga pozostałych Transformersów w walce o Ziemię. Film wyreżyserował Steven Caple Jr., a główne role grają w nim Anthony Ramos i Dominique Fishback.

Szybcy i wściekli 10 – 17 grudnia

Bijąca wszelkie rekordy seria Szybcy i wściekli przyspiesza w ostatnim rozdziale do niebotycznych prędkości i wzbija się na nowe wyżyny pod okiem reżysera specjalizującego się w kinowych hitach, Louisa Leterriera (The Transporter). Najnowsza część popędzi do krajów całego świata, aby każdy mógł zobaczyć, jak do akcji wraca wielu aktorów znanych z poprzednich filmów, w tym Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kung, Charlize Theron, Tyrese Gibson czy Chris (Ludacris) Bridges. Tym razem dołączają też do nich m.in. Jason Momoa i Daniela Melchior.

Lawmen: Bass Reeves – od 18 grudnia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)