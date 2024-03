SkyShowtime w marcu z wielką premierą. Kolejne kinowe filmy trafią do oferty

James McArdle (Mare z Easttown, Anioły w Ameryce) wciela się w Gala Dove’a, a Emun Elliott (Platforma, The Gold) – w Dona Logana. Grają dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą drobnych złodziejaszków, którzy cieszą się życiem we wschodnim Londynie lat 90. Sarah Greene (Siostry na zabój, Normalni ludzie) gra rolę Deedee Harrison, elektryzującej gwiazdy filmów dla dorosłych, która próbuje przejąć kontrolę nad własnym losem. Na razie jednak pakuje się w kłopoty z powodu romansu z Galem Dove’em. Stephen Moyer (Punkt zapalny, Czysta krew) gra Teddy’ego Bassa – zdradzieckiego gangstera wspinającego się po szczeblach przestępczej kariery, który wciąga do swojej kryminalnej siatki Gala i Dona. Tamsin Greig (Odcinki, Obiady piątkowe) wciela się zaś w patologicznie kontrolującą i budzącą strach starszą siostrę Dona, Cecilię.

Mary & George – 8 marca (Odcinki 1 - 3 dostępne od 8 marca, kolejne odcinki będą dodawane co tydzień)

Mary & George to serial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią Mary Villiers (Julianne Moore), która zadbała o to, żeby jej przystojny i charyzmatyczny syn George (Nicholas Galitzine) uwiódł króla Jakuba I i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem. Dzięki swym szokującym intrygom wywodzący się z biednego środowiska Villiersowie szybko stali się najbogatszymi, najbardziej utytułowanymi i wpływowymi postaciami w historii angielskiego dworu. Królestwo było wtedy zagrożone hiszpańską inwazją, a na ulicach panował chaos, więc gra toczyła się o bardzo wysoką stawkę. Mary & George to odważny dramat historyczny o matce i synu, którzy w śmiały sposób spiskowali, uwodzili i zabijali, żeby znaleźć się w łożu króla Jakuba I i podbić angielski dwór.

The Enoys (Los Enviados) – 15 marca