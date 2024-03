SkyShowtime w kwietniu nie zawiedzie. Kolejna kinowa nowość w ofercie

W serialu A Gentleman in Moscow (Dżentelmen w Moskwie) Ewan McGregor (seria Star Wars, Halston, Trainspotting) wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet (Daisy Haggard – Back to Life, Breeders) i Samuel (Paterson Joseph – Vigil, Noughts & Crosses), przypadkiem znajduje mnóstwo kokainy na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem „Krawiec” (Tcheky Karyo – Baptiste, The Missing).

Scenariusz serialu został oparty na bestsellerze „New York Timesa” opublikowanym w Polsce pod tytułem „Niedaleko pada jabłko” autorstwa Liane Moriarty. Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles). Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.

Knuckles – 26 kwietnia

Knuckles to pierwszy serial telewizyjny rozwijający świat przedstawiony w serii filmów o przygodach Sonica (Sonic. Szybki jak błyskawica). Nowy serial będzie podążał za Knucklesem w przezabawnej i pełnej akcji podróży w głąb siebie, w której bohater zgadza się trenować Wade'a jako swojego podopiecznego i uczyć go technik wojownika Echidny. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica (Sonic the Hedgehog 2) i Sonic 2. Szybki jak błyskawica 3 (Sonic the Hedgehog 3), odsłaniając kolejne losy bohatera przebojowej serii.

Idris Elba powróci w roli tytułowego Knucklesa, a Adam Pally jako Wade Whipple. W serialu pojawią się również Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) i gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która ponownie wcieli się w rolę Maddie.

Moje wielkie greckie wesele 3 – 28 kwietnia

Poprzednie dwie części filmu Moje wielkie greckie wesele odniosły wielki finansowy sukces, a teraz filmowa seria powraca z trzecim weselem, które zapowiada się jeszcze wystawniej niż poprzednie. Na ekranie pojawią się znajome postacie, w które wcielają się Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin i Lainie Kazan.