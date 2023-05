SkyShowtime ogłosiło daty premier kolejnych kinowych hitów. Wyczekiwane serialowe nowości wkrótce na platformie

Poker Face to liczący 10 odcinków serial kryminalny, w którym Natasha Lyonne wciela się w Charlie – kobietę obdarzoną niezwykłą zdolnością rozpoznawania kłamstw. Bohaterka rusza w trasę swoim plymouthem barracuda i co chwila napotyka nowe dziwne postacie i zbrodnie, których aż żal jej nie rozwiązać. Twórcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do Oscara® Rian Johnson, czyli scenarzysta, reżyser i producent m.in. filmów z serii Knives Out. Współautorką scenariusza jest sama Lyonne, która zajęła się też reżyserią i produkcją wykonawczą. Producentami serialu są wytwórnie T-Street, MRC i Animal Pictures.

