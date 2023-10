SkyShowtime na październik. Premiera serialowego hitu i filmowa nowość prosto z kin

The Family Stallone - od 2 października (kolejne odcinki co tydzień)

To będzie bardzo udany miesiąc dla subskrybentów SkyShowtime. Platforma ujawniła swoje nowości na najbliższe tygodnie, wśród których nie zabraknie oczekiwanych filmowych i serialowych hitów. Już wkrótce posiadacze abonamentów będą mogli rozpocząć swoją przygodę z nowym serialem Taylora Sheridana, zatytułowanym Special Ops: Lioness. Ponadto na SkyShowtime swoją premierę będzie mieć The Family Stallone, a także film Kokainowy miś w reżyserii Elizabeth Banks. Pełną listę premier znajdziecie poniżej.

Grał bohaterów, którzy stali się legendami kina i był trzykrotnie nominowany do Oscara. Teraz Sylvester Stallone jest gotów pokazać przed kamerami, jak wciela się w najważniejszą jego zdaniem rolę – ojca. Nowy program, w którym poza samym Stallone’em pojawiają się jego żona i trzy córki, pozwala zobaczyć, jak wygląda życie prywatne jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood.

Kokainowy miś – 8 października

Elizabeth Banks we współpracy z nagrodzonymi Oscarem Philem Lordem i Chrisem Millerem (Spider-Man: Into the Spider-Verse) wyreżyserowała trzymającą w napięciu opowieść inspirowaną prawdziwymi zdarzeniami z 1985 roku. To historia o katastrofie samolotu handlarza narkotyków, zaginionej kokainie i niedźwiedziu, który ją pożarł. W lasach Georgii ważący niemal dwieście pięćdziesiąt kilogramów drapieżnik zjada oszałamiającą ilość kokainy i oszalały rozpoczyna poszukiwania większej ilości narkotyków... oraz ofiar.