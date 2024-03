Skull & Bones z nową aktualizacją. Gra Ubisoftu otrzymała dwie ważne funkcje

Jedna z najważniejszych nowości wprowadzonych wraz z aktualizacją 1.3 do Skull & Bones to oczywiście możliwość komunikacji z innymi graczami zarówno w formie głosowej, jak i tekstowej. Drugą istotną funkcją dodaną wraz ze wspomnianym patchem jest natomiast opcja włączenia lub wyłącznie PvP. Zgodnie z przekazanymi informacjami gracze z wyłączona flagą PvP nie będą mogli otrzymywać i zadawać obrażeń innym użytkownikom poza określonymi wydarzeniami.

Na koniec przypomnijmy, że Skull & Bones dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Skull and Bones - to już nie jest gra widmo.

