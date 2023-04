Premiera gry Skinny & Franko: Fists of Violence. Kontynuacja kultowej bijatyki

Na rynku zadebiutowała gra Skinny & Franko: Fists of Violence . Wyczekiwana kontynuacja polskiej bijatyki jest dostępna na komputerach osobistych (w sklepie Steam) oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz – tak, naprawdę – Atari VCS. Dzięki technologii wstecznej kompatybilności w tytuł zagramy również na PS5 i Xbox Series X/S.

Dwadzieścia osiem lat po wydarzeniach z 'Franko: The Crazy Revenge', tytułowy anty-bohater wraca do Polski, by ratować kumpla z kłopotów. Również i tym razem nie będzie się cackał…

Skinny & Franko: Fists Of Violence to niezwykła chodzona bijatyka prawdziwie 2d. Zaprojektowana przez twórcę uznanych i już kultowych w Polsce gier jak Franko: The Crazy Revenge czy Doman: Grzechy Ardana z lat 90 XX wieku, wypuszczonych jeszcze na komputery CBM Amiga.

Autor z pomocą zespołu Blue Sunset Games, który podjął się tego ciężkiego zadania, jakim było przywrócenie legendy na rynek i development gry, położyli nacisk na nie powielanie starych, skostniałych schematów z epoki gier arcade i zaproponowali nowoczesny i niespotykany system walki. Dostajemy bijatykę z duszą, oferującą rozgrywkę na dwie osoby w "systemie kanapowym".

40 indywidualnych ciosów dla każdego z bohaterów. W tym super ciosy i combosy. Ciosy wchodzące w interakcje z otoczeniem.

80 zróżnicowanych przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Ponad 50 broni, które możemy wykorzystać w walce.