Skald: Against the Black Priory – propozycja dla fanów RPG w klimatach retro

Mamy tutaj jakichś fanów staroszkolnych erpegów? Jeśli tak, powinniście zainteresować się propozycją od jednoosobowego High North Studios. Skald: Against the Black Priory to drużynowe RPG, za sprawą którego odbędziecie sentymentalną podróż w czasie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Demo Skald: Against the Black Priory jest już dostępne

Skald: Against the Black Priory ma łączyć w sobie cechy oldschoolowych gier fabularnych z nowoczesnymi technikami projektowania, pełnowartościową fabułą oraz autentyczną 8-bitową stylistyką i atmosferą. W trakcie zabawy gracz poprowadzi drużynę bohaterów poprzez wielowątkową historię w mrocznym świecie inspirowanym dziełami Lovecrafta. Angażujące i wymagające walki rozgrywane będą w trybie turowym, a ekipa awanturników, którą poprowadzimy, będzie składać się z barwnych postaci posiadających unikalne umiejętności, cele i osobowości.