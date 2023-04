Six Days in Fallujah na nowej rozgrywce. Kontrowersyjna gra wygląda obiecująco

W 2009 roku studio Highwire Games zapowiedziało taktyczną strzelankę Six Days in Fallujah, która miała w wiarygodny sposób przedstawić konflikt zbrojny między amerykańskimi, brytyjskimi i irackimi wojskami przeciwko siłom rebeliantów w mieście Faludża. Tytuł spotkał się jednak z szeroką krytyką, w tym armii USA, która zanegowała tworzenie gry z tak dramatycznej bitwy. Ostatecznie deweloperzy nie porzucili projektu, ale prace znacząco się opóźniły. W 2021 roku ponownie usłyszeliśmy o Six Days in Fallujah, w którym to roku produkcja miała zostać wydana na rynek. Wydawca Victura zdecydował jednak o przełożeniu premiery gry. Okazuje się, że tytuł wciąż jest w produkcji, a dowodem tego są poniższe nagrania z wersji pre-beta.

Six Days in Fallujah – nowe filmy z rozgrywki

Highwire Games na swoim kanale YouTube opublikował dwa nowe filmy z rozgrywki pochodzące z wersji alpha Six Days in Fallujah. Na obu nagraniach możemy zobaczyć szturm na domy mieszkalne, w których wywiązuje się strzelanina. Całość wygląda naprawdę nieźle, nawet jeżeli efekt psują sporadyczne problemy z animacją pozostałych żołnierzy.