Shadow Gambit: The Cursed Crew zachwyca graczy. Mamy kolejny hit

Shadow Gambit: The Cursed Crew zadebiutowało na rynku pod koniec ubiegłego tygodnia. Jest to kolejna gra autorstwa Mimimi Games. Zespół ten z pewnością znacie za sprawą ich poprzednich hitów, jakimi były Shadow Tactics: Blades of the Shogun i Desperados III. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem deweloperzy stanęli na wysokości zadania.

Czy warto zagrać w Shadow Gambit: The Cursed Crew?

Shadow Gambit: The Cursed Crew spotkało się z rewelacyjnym przyjęciem. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się już ponad 600 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie. Osoby, które miały już przyjemność zagrać w Shadow Gambit: The Cursed Crew mówią wprost, że jest to rozwinięcie pomysłów i założeń znanych z poprzednich gier, a całość utrzymano w oryginalnym i wyróżniającym się settingu. Jeśli poprzednie dzieła autorstwa Mimimi Games przypadły Wam do gustu, to piracka przygoda również powinna skraść Wasze serce.