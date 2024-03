Czy Hellblade 2 rzeczywiście może trafić na PS5? Spekulacjom nie ma końca

Jak podaje serwis Forbes, zdaniem insidera o pseudonimie Riskit4theBiskit nadchodzące Senua’s Saga: Hellblade II może trafić na konsole PlayStation 5 – według insidera może on to potwierdzić bazując na czterech różnych źródłach. I choć jeden rabin mówi tak, to drugi mówi nie – z tymi doniesieniami nie zgodził się bowiem Jez Corden z redakcji Windows Central. Czy jednak może istnieje jakaś szansa na porzucenie łatki ekskluzywności dla Xboksa w przypadku kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice?

Czy Hellblade 2 może zadebiutować na PS5?

Jednym z powodów, dla których tak się dzieje, jest fakt, że Xbox wciąż tak naprawdę niczego nie wykluczył. Kiedy Phil Spencer ujawnił, że cztery duże gry od Xboksa zmierzają na konkurencyjne systemy, powiedział równocześnie, że nie jest to ani Starfield ani też Indiana Jones. Chociaż było to prawdą, w kolejnych wywiadach Spencer odmówił wykluczenia jakiejkolwiek gry jako „świętej” (w domyśle dla fanów Xboksa) na tyle, by nigdy nie była brana pod uwagę do wydania na wielu platformach: