Sengoku Dynasty – ciekawa premiera dla fanów japońskich klimatów

Sengoku Dynasty to propozycja od deweloperów z Superkami. Gra przed kilkoma dniami zawitała na Steam i na razie jest dostępna w ramach wczesnego dostępu. Jeśli lubicie klimat feudalnej Japonii, to jest to tytuł, który powinniście wrzucić na swój radar.

Wszystko wskazuje na to, że w Sengoku Dynasty drzemie spory potencjał

Sengoku Dynasty przenosi graczy do ogromnego, otwartego świata, gdzie podejmą się wielu różnorodnych aktywności. Sami deweloperzy określają produkcję mianem połączenia gry RPG, symulatora życia oraz survivalu. Budując swoją osadę staniemy na czele dynastii, którą będziemy musieli poprowadzić w niespokojnych dla Japonii czasach.