Sega szykuje „Super Game” - rewolucyjną produkcję bazującą na znanych markach

Sega pracuje nad czymś naprawdę dużym. O pomyśle na „Super Game” słyszeliśmy już w 2021 roku. Inicjatywa ogłoszona została jako współpraca japońskiej firmy z Microsoft. Ogłoszono wtedy, że w jej ramach powstaną tytuły skupione na czterech podstawowych elementach: wykorzystaniu znanych na rynku marek, internecie, społeczności oraz globalności. Zdaje się, że pomysł jest ciągle żywy, chociaż na przestrzeni lat z pewnością będzie się zmieniał.

Super Game od Sega zadebiutuje w 2026 roku

W raporcie opublikowanym przez firmę Sega, redakcja portalu eurogamer.net doszukała się ciekawych informacji. Według dokumentu, Super Game miałoby pojawić się na rynku do końca okresu fiskalnego 2026 roku. Ciągle nie poznaliśmy żadnych konkretów na temat projektu, ale jawi się on jako coś ogromnego. Twórcy określają go mianem „rewolucyjnego” i spodziewają się, że przyciągnie niezwykle dużo użytkowników.



Ma się to stać nie tylko dzięki współpracy ze społecznością, ale także dzięki aktywnemu zaangażowaniu influencerów i streamerów. Jeden z twórców projektu zaznaczył jednak, że podstawą musi być stworzenie interesującej i przyciągającej graczy produkcji. Najprawdopodobniej Super Game będzie bazować na znanych markach, które znajdziemy w portfolio japońskiej firmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej konkretów.