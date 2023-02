Scars Above zaprezentowane na nowym trailerze

Ekipa studia Mad Head Games przypomina o premierze Scars Above. Twórcy podzielili się nowym zwiastunem prezentującym najważniejsze aspekty gry.

Scars Above – zapowiedź premiery

Scars Above to przygodowa gra akcji, w której akcję śledzimy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja autorstwa Mad Head Games przeniesie nas do świata w klimatach science-fiction, gdzie naszym zadaniem jest przetrwanie. Mamy tutaj bowiem z charakteryzującą się wysokim poziomem trudności strzelanką.



Twórcy zapewniają, że ich produkcja nie oferuje wyłącznie wymagającej rozgrywki, lecz skupia się również na opowiedzeniu wciągającej, zawiłej historii. W trakcie zabawy będziemy poznawać enigmatyczny i skrywający liczne tajemnice świat obcych.



„Na orbicie Ziemi pojawia się kolosalna i enigmatyczna struktura obcych, która wprawia w osłupienie cały świat; ludzkość nazywa ją „Metahedronem”. Zespół Sentient Contact Assessment and Response (SCAR) – składający się z naukowców i inżynierów – zostaje wysłany w celu zbadania tej zagadki” – czytamy w opisie gry na Steam.



Scars Above zadebiutuje na rynku już 28 lutego, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.