Sami swoi. Początek z pierwszym zwiastunem. Kargul i Pawlak w młodszych wersjach

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Sami swoi. Początek, czyli prequela kultowego filmu Sylwestera Chęcińskiego z 1967 roku. Produkcja trafi do kin już w przyszłym roku, a teraz możemy zobaczyć krótki fragment filmu. Nie zabrakło w nim Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula, którzy prowadzą pierwsze kłótnie przez kultowy płot. Wideo zobaczycie poniżej.

Foto: Jarosław Sosiński/Next Film

Sami swoi. Początek – pierwszy zwiastun filmu i data premiery

Zanim Kargul i Pawlak trafili na Ziemie Odzyskane, byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. Już wtedy ich wzajemna niechęć do siebie zaczynała kiełkować, aby w późniejszych latach przerodził się z tego prawdziwie sąsiedzki konflikt. Sami Swoi. Początek to barwna opowieść, w której złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charyzmatyczne postacie w połączeniu z wielką historią zabiorą widza w sentymentalną, ale porywającą i pełną humoru podróż.