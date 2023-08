Sam Lake potwierdza: Alan Wake 2 chciał uniknąć walki z Marvel’s Spider-Man 2

Trzeba przyznać, że decyzja Remedy Entertainment była dość rozsądna, ponieważ tegoroczny październik to naprawdę gorący okres, w którym na rynek trafi wiele interesujących produkcji. Oprócz Alana Wake’a 2 oraz Marvel’s Spider-Man 2 we wspomnianym okresie zadebiutują bowiem m.in. takie tytuły jak Assassin’s Creed Mirage (05.10), Forza Motorsport (10.10), Lords of the Fallen (13.10), Super Mario Bros. Wonder (20.10), Cities: Skylines 2 (24.10), Ghostrunner 2 (24.10) czy też Alone in the Dark (25.10).

Na koniec warto przypomnieć, że Alan Wake 2 zmierza na PC, a także konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Nową datę premiery wyznaczono na 27 października 2023 roku. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącej produkcji studia Remedy Entertainment.