Sable – doceniona przygodówka zadebiutuje na PlayStation 5 już w listopadzie

Sable to propozycja od ekipy Shedworks. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Raw Fury. Gra miała swoją premierę we wrześniu 2021 roku i jest dostępna na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series S/X. Już wkrótce grono odbiorców powiększy się o użytkowników PlayStation 5. Na tej platformie tytuł pojawi się już 29 listopada. Jeśli lubicie produkcje nietuzinkowe, stawiające na fabułę, to z pewnością jest to gra, którą warto się zainteresować.

Sable na PlayStation 5

Sable spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem graczy i recenzentów. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 2,5 tys. recenzji. Zdecydowana większość, bo aż 86% to opinie o pozytywnym wydźwięku. Odbiorcy chwalą fabułę, klimat i oprawę. Wiele osób wskazywało jednak, że w dziele autorstwa Shedworks nie brakuje wszelkiej maści błędów i glitchy. Z pewnością część z nich uda się wyeliminować w najnowszej wersji.



„Odkrywaj pustynię na latającym motocyklu, wspinaj się po olbrzymich ruinach, spotykając innych nomadów i odkrywając prastare tajemnice, aby ostatecznie dowiedzieć się, kim jest i dlaczego ukrywa się za maską” – czytamy w opisie gry na Steam.



Warto wspomnieć, że wydanie na PlayStation 5 ma być lekko wzbogacone, chociażby poprzez dodanie nowej minigierki polegającej na łowieniu. Oczywiście, Sable na sprzęcie Sony będzie wykorzystywać dobrodziejstwa i możliwości kontrolera DualSense.