RPG Asterigos debiutuje na PC i konsolach. Oto 5-minutowy gameplay

Wydawca tinyBuild i deweloper Acme Gamestudio z radością informują, że ich nowy RPG Asterigos: Curse of the Stars jest od dziś dostępny na pecetach (poprzez Steama), PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One i Series X/S. Do tego warto dorzucić, że portal IGN.com opublikował ostatnio na swoim kanale na YouTube 5-minutowy materiał z rozgrywką. Załączamy go na dole newsa.