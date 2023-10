Roots of Pacha zachwycało na PC, a teraz gra zmierza na kolejne platformy

O Roots of Pacha mogliście usłyszeć już wcześnie, gdyż gra miała swoją pecetową premierę w kwietniu. Ta niezależna produkcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zdobwyajac masę fanów. Nic więc dziwnego, że twórcy ze studia Soda Den zdecydowali się poszerzyć grono odbiorców. Jak podali w informacji prasowej, gra już wkrótce doczeka się wersji przeznaczonych na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.

W listopadzie Roots of Pacha otrzyma aktualizację z nowościami

Roots of Pacha zadebiutuje na wymienionych platformach 28 listopada. Twórcy przygotowali z tej okazji zawierającą nowości wersję 1.1, która tego samego dnia pojawi się również na PC. Posiadacze konsol Xbox One i Xbox Series S/X na swoją szansę przeniesienia się do tego prehistorycznego świata muszą poczekać do przyszłego roku.