Rockstar Games zablokowało ekranizację GTA. Główną gwiazdą miał zostać Eminem

Ze względu na relacje, które miałem z Rockstarem i Samem [Houserem], wytropiłem go pewnej nocy w jego pokoju hotelowym, aby rozmawiać do późna o możliwości zrobienia filmu. To było zaraz po Grand Theft Auto 3. I myślę, że w tamtym momencie Sam wciąż myślał, że może to być coś, co chce zrobić.