Rocket League straci wkrótce popularną funkcję. Gracze są rozwścieczeni

Wprowadzamy tę zmianę, aby dostosować się do ogólnego podejścia firmy Epic Games do przedmiotów kosmetycznych i zasad sklepu z przedmiotami, zgodnie z którymi przedmiotów nie można wymieniać, przenosić ani sprzedawać. Otwiera to możliwość pojawienia się w przyszłości niektórych pojazdów z Rocket League w innych grach Epic Games – informują twórcy.