Roboquest – shooter w stylu Borderlands zachwycił graczy

Roboquest to propozycja od niezależnych twórców z RyseUp Studios. Gra w wersji 1.0 zadebiutowała na rynku 7 listopada, ale mogliście usłyszeć o niej znacznie wcześniej, gdyż od 2020 roku była dostępna w ramach Early Access. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym, który znajdziecie poniżej.

Czy warto zagrać w Roboquest?

W pierwszej chwili Roboquest może przywodzić na myśl serię Borderlands. Mamy tutaj do czynienia z pierwszoosobowym shooterem, który posiada cechy charakterystyczne dla gatunku roguelite. Spodziewajcie się więc losowo generowanych lokacji, które napakowane będą przeciwnikami i wyzwaniami wszelkiego kalibru.



Wyłącznie na Steam Roboquest doczekało się już ponad 5500 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 94%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą angażujący model rozgrywki, w którym łatwo przepaść na długie godziny. Dużym plusem jest również tryb kooperacji, który przewidziany został dla dwóch osób.



Na koniec przypomnijmy, że gra Roboquest jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Co ważne, produkcję od RyseUp Studios znajdziecie również w bibliotece usługi Game Pass. Wszyscy zaintrygowani mogę sprawdzić demo, które jest dostępne na obu platformach (PC, Xbox).