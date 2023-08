RoboCop Returns skasowany. Film miał być bezpośrednią kontynuacją pierwszej części

Blomkamp zdradził, że RoboCop Returns miał być bezpośrednią kontynuacją oryginalnego filmu z 1987 roku. Reżyser chciał podejść do stylistyki filmu w wyjątkowy sposób, naśladując styl Paula Verhoevena, twórcy oryginalnego RoboCopa. Tym samym fani otrzymaliby produkcję stylizowaną na kino z lat 80. ubiegłego wieku.

To byłby jedyny film, jaki kiedykolwiek bym zrobił, w którym próbowałbym naśladować styl reżyserski Paula Verhoevena. Chciałem, żeby sprawiało to wrażenie, jakby akcja rozgrywała się następnego dnia. Na przykład, gdyby Dick Jones wypadł przez okno w poniedziałek, to nasz film zacząłby się od wtorku. Dosłownie historia rozpoczęłaby się następnego ranka. Była to więc bezpośrednia kontynuacja stworzona dokładnie w tym samym stylu.