Risk of Rain Returns ogromnym hitem. Ponad 45 tys. graczy w jednym momencie

Risk of Rain to jedna z tych gier niezależnych, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Produkcja od Hopoo Games zadebiutowała na rynku w 2013 rok i zyskała miano hitu. Teraz powraca w odświeżonej wersji, a gracze znów rzucili się na nią szturmem.

Czy warto zagrać w Risk of Rain Returns?

Risk of Rain Returns zadebiutowało na rynku 8 listopada. Produkcja przyciągnął uwagę setek tysięcy osób, a według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności jednocześnie zagrywało się w ją ponad 45 tys. graczy. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 6200 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 83%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że Hopoo Games stworzyło remaster, który spełnił oczekiwania fanów oryginalnej wersji gry.



Risk of Rain Returns przenosi graczy na tajemniczą planetę z losowo generowanymi lokacjami (od opuszczonego lasu aż po mroźną tundrę), przeciwnikami i bossami. Tytuł umożliwia zabawę w pojedynkę lub we współpracy z maksymalnie trzema graczami za pośrednictwem internetu. Komu uda się przetrwać i wrócić do domu? Kluczem do sukcesu jest nie tylko rozprawienie się z przeciwnikami, ale i odnalezienie przedmiotów niezbędnych do przeżycia.



Ulepszenia dotyczą strony wizualnej, a ponadto w grze pojawiła się masa świeżej zawartości w tym zupełnie nowe postacie, przedmioty, potwory, umiejętności i tryby rozgrywki. Na koniec przypomnijmy, że Risk of Rain Returns jest dostępne na PC oraz Nintendo Switch.