Rising Lords – wiemy, kiedy średniowieczna strategia opuści wczesny dostęp

Rising Lords powinno przypaść do gustu miłośnikom turowych strategii, a model rozgrywki posiada również mechaniki charakterystyczne dla karcianek i planszówek . Podczas zabawy gracze zarządzają własnym królestwem, dbając o jego różne aspekty, zarówno gospodarcze jak i dyplomatyczne. Oczywiście, nie wszystkie spory będzie dało się rozwiązać pokojowo, a swoją generalską wyższość udowodnić na polach bitew.

Rising Lords to propozycja od niezależnego studia Argonwood. O tym tytule mogliście usłyszeć już wcześniej, ponieważ gra jest dostępna w ramach wczesnego dostępu od maja 2020 roku. Prace nad projektem dobiegają jednak końca, a twórcy w końcu podzielili się trailerem zdradzającym datę premiery wersji 1.0 .

W trakcie kampanii fabularnej poznamy losy młodego dziedzica, który będzie musiał bronić włości przed bandytami i kultystami. Co ważne, Rising Lords posiada również rozbudowany tryb rozgrywek online. W sieciowych potyczkach PvP lub kooperacyjnych udział brać może nawet do czterech graczy, a tury rozgrywane są w tym samym czasie.



Rising Lords opuści Early Access już 18 stycznia, a gra będzie dostępna PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą sprawdzić demo, które jest dostępne na Steam.