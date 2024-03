Rise of the Ronin ocenione przez japoński magazyn. Bardzo wysokie noty gry

Kilka dni temu mogliśmy rzucić okiem na premierowy zwiastun Rise of the Ronin. Choć pierwsze recenzje gracze będą mogli przeczytać w czwartek, jeden z japońskich magazynów – Famitsu – udostępnił już oceny produkcji. Jak się okazuje, produkcja Team Ninja wyjątkowo przypadła do gustu dziennikarzom czasopisma.

Pierwsze oceny Rise of the Ronin od japońskiego magazynu Famitsu

Produkcja Team Ninja została oceniona przez czterech dziennikarzy, otrzymując kolejno 9, 10, 9 i 9 na 10 możliwych punktów. W sumie wynik wynosi 37 na 40. Jak przekazuje serwis Gematsu , Rise of the Ronin otrzymało już pierwsze oceny przed premierą na rynku. Gra, która zmierza wyłącznie na PlayStation 5, doczekała się wysokich not przyznanych przez japoński magazyn Famitsu.W sumie wynik wynosi 37 na 40.

Rise of the Ronin jest tym samym najwyżej ocenioną grą w najnowszym numerze czasopisma. Wiele wskazuje więc na to, że użytkownicy PlayStation 5 otrzymają naprawdę solidną produkcję. Na pełen obraz sytuacji przyjdzie nam jednak poczekać do jutra (21 marca 2024), kiedy zostanie udostępnionych więcej recenzji.