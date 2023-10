Ripout – horrorowy FPS już dostępny! Zbierajcie drużynę!

Ripout to propozycja od studia Pet Project Games. Gra właśnie zadebiutowała na Steam, a twórcy przygotowali z tej okazji specjalny trailer. Jeśli lubicie mroczne strzelanki FPP, które dodatkowo nastawione są na zabawę w kooperacji, powinniście zainteresować się tą produkcją.

Ripout spróbuje przestraszyć graczy

Obecnie Ripout jest dostępne w ramach Early Access, ale oddana w ręce graczy wersja zawiera już większość najważniejszych funkcji. Twórcy liczą jednak na sugestie i opinie społeczności, co pomoże doszlifować grę. Premiera wersji 1.0 planowana jest na przyszły rok.



Ripout to strzelanka FPP nastawiona na rozgrywkę w trybie kooperacji. Nie oznacza to jednak, że współpraca jest konieczna, bowiem ze złowrogimi mutantami możemy się zmierzyć w pojedynkę. Zadania w Ripout są krótkie, a ukończenie jednej misji nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. W trakcie zabawy eksplorujemy opuszczone statki kosmiczne, gdzie czyhać na nas będą różnorodne zagrożenia. Poziomy są generowanie proceduralnie, co powinno zachęcić do wielokrotnego próbowania swoich sił. Zwłaszcza, że gra zawiera skalowalny system poziomu trudności, który dostosowuje się do liczby członków zespołu.



Pierwsze opinie graczy sugerują, że mamy do czynienia z całkiem przyzwoitą produkcją. Ripout wyłącznie na Steam zebrało już 35 recenzji, a większość z nich, bo aż 77%, jest pozytywna.